Сумщина: місцеві громади вимагають віддати їм землі за межами населених пунктів

Про це під час дискусійної платформи «Децентралізація: декларації і реальність» на Сумщині заявив лідер Аграрної партії Віталія Скоцика на Сумщині.

«З 1 січня закінчилась дія закону про добровільне об’єднання територіальних громад. Зараз на рівні Кабміну вирішують, що робити з населеними пунктами, що не об’єднались. Тобто ми знову повернулись до практики, коли чиновник фломастером буде креслити, кому і з ким об’єднуватися. Суть будь-якої реформи, в тому числі і децентралізації – щоб люди жили краще. Якщо людям краще не стало, реформу не можна вважати ефективною. Ми розуміємо, що нам важливо замінити вертикальну систему державних адміністрацій справжнім самоврядуванням, але головне, щоб у цьому процесі ми покращували життя людей», - зазначив Віталій Скоцик.

У держбюджеті цього року все фінансування утримання освітніх та медичних закладів перекладено на місцеві бюджети. Держава взяла на себе лише оплату праці педагогічних працівників та забезпечення медичних послуг. Цьогорічний держбюджет - один із найбільш централізованих і абсолютно не відповідає ідеї децентралізації як такої, переконанні сумчани. Частина податків підприємств, які працюють на території громади,має одразу ж залишатися в громаді. А не іти в Київ і потім повертатись у вигляді подачок від чиновників, субсидій чи дотацій.

Перерозподіл податків повинен складати 30 на 70%, де 30% іде в державний бюджет, а 70% залишається на місці, переконаний Скоцик. На місцях значно нижчий рівень корупції, і ці кошти будуть використанні значно ефективніше.

«Місцева влада має бути не статистом, а повним розпорядником своїх фінансів і ресурсів. Земля за межами населених пунктів повинна бути передана в розпорядження громад, а не Держземгеокадастру. А в подальшому у повноцінне розпорядження людей мають бути передані і водні та лісові ресурси, переконані представники громад», - переконаний Скоцик.

Політик нагадав, що закон про передачу земель громадам уже більше року припадає пилом у Верховній Раді. Цей склад парламенту змінювати ситуацію не збирається, це просто не в інтересах нардепів.

«Верховна Рада, яка з четвертої спроби не може затвердитипорядок денний, не здатна реалізувати жодних реформ. Коли потрібно було на Водохреще ухвалити 4 життєво необхідні законопроекти для територіальних громад, більшість депутатів просто не прийшла на роботу. Хтось поїхав купатися, а хтось - молитися «новому Богу» в США. Ви знаєте, що аби потрапити на інавгурацію Трампа, потрібно близько мільйона доларів. Ви думаєте, цих людей хвилює, що вам нічим платити заробітну плату прибиральницям чи оплачувати за опалення школи?», - зауважив Скоцик.

Політик наголосив: для того, щоб не загубити ідеї самоорганізації людей, у місцеві органи влади повинні бути обрані справжні місцеві лідери, а не ставленики корумпованих чиновників або владних і опозиційних партій, що зацікавлені в консервації вертикальної системи. У перспективі ж і в парламент мають прийти сили, які гарантують проведення реальної децентралізації, яка приведе до розвитку місцевих громад і підвищення рівня життя селян.