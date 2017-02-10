Голова Мінагропроду розповів депутатам про підготовку до запуску ринку землі

Уряд не має наміру робити поспішні дії в питаннях запуску ринку землі в Україні без обговорення та узгодження цих питань із усіма учасниками земельного ринку, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий у ході свого виступу у Верховній Раді.

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«До того моменту, поки це питання не буде обговорено й узгоджено з усіма учасниками ринку, ми не можемо приймати поспішні рішення. Крім того, що це питання економічно важливе, воно ще й дуже соціальне. Я думаю, що ми йдемо цим шляхом, але ніяких поспішних кроків уряд і міністерство робити не будуть», - сказав він.

Міністр додав, що перед ухваленням рішення про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні Мінагропрод має намір провести широке обговорення з усіма зацікавленими сторонами, в ході якого всі побажання громадськості буде почуто й взято до уваги.

На поточний момент Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє законопроект про обіг сільгоспземель, після ухвалення якого може бути скасовано мораторій на їх продаж. Як раніше зазначав Кутовий, у цьому законопроекті обов'язково має бути прописана норма, яка забороняє юридичним особам та іноземним інвесторам брати участь в аукціонах після скасування мораторію. Також, за його словами, ціна на земельні ділянки, які виставлятимуться на аукціонах, має бути не менше їх нормативно-грошової оцінки. Крім того, держава повинна буде забезпечити фермерів дешевим грошовим ресурсом – не більше 7% річних у гривні, - щоб вони могли купувати землю для своїх потреб.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом про підготовку законопроекту про земельну реформу до кінця травня цього року.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до 2018 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян й скупівлі землі зарубіжними компаніями.