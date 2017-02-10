Уряд цього року спрямує понад 170 мільйонів на підтримку тваринництва

Міністерство аграрної політики і продовольства розробило програму підтримки українського тваринництва, згідно з якою у поточному році на це з державного бюджету буде виділено понад 170 млн грн.

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Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Кутовий в ході свого виступу в парламенті.

«Ми докладаємо максимум зусиль для розвитку тваринництва... Ми розробили програму підтримки – 170 млн грн по тваринництву», - сказав він.

Міністр додав, що розвитку цього напряму також сприятиме розроблений і затверджений урядом порядок розподілу дотацій, який покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму ПДВ, оскільки кошти будуть надаватися, насамперед, тваринникам.

За словами Кутового, Мінагропрод має намір розробити додаткові програми для підтримки цього сектора.

«Українські аграрії спроможні повністю забезпечити внутрішній ринок і м'ясом, і молоком, і всім необхідним, і ми повинні над цим працювати», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабмін затвердив порядок розподілу дотацій на підтримку агросектору в поточному році. Згідно з документом, кошти з державного бюджету будуть виплачуватися щомісяця, рівномірними частинами, у відповідності з коефіцієнтом пропорційності, який розраховується ДФС в залежності від кількості сплачених податків. Бюджетні кошти будуть розподілятися автоматично через ДФС і Казначейство, без участі в цьому процесі інших зацікавлених сторін, включаючи Мінагропрод.

У поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами Мінагропроду, наступного року сума державної підтримки становитиме понад 6 млрд грн.