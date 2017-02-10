Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту зерна з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму лютневому звіті підвищило прогноз експорту зернових з України в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) на 1,5 мільйона тонн, або на 3,9%, в порівнянні з січневою оцінкою – до 40,4 мільйона тонн.

Згідно з документом, опублікованим на офіційному сайті відомства, прогноз експорту пшениці збільшився на 0,8 мільйона тонн, до 16,5 мільйона тонн, а кукурудзи - на 0,7 мільйона тонн, до 18,7 мільйона тонн.

Крім того, Мінсільгосп США відкоригував оцінку врожаю зерна в Україні в 2016 році, підвищивши його на 1,4% - до 66 мільйонів тонн.

При цьому міністерство підвищило прогноз виробництва соняшникової олії в Україні за підсумками 2016-2017 МР на 1,9% - до 5,76 мільйона тонн, а експорту на 2% - до 5,1 мільйона тонн. За оцінками американського відомства, урожай соняшнику в Україні в 2016 році становив 13,75 мільйона тонн.

Виробництво соняшникової шроту, згідно з повідомленням, становило 5,49 мільйона тонн, а експорт - 4,8 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, в 2016 році аграрії зібрали 26 мільйонів тонн пшениці, близько 28 мільйонів тонн кукурудзи на зерно, 9,4 мільйона тонн ячменю, 391,5 тисячі тонн жита, 499 тисяч тонн вівса, 176,4 тисячі тонн гречки, 745,6 тисячі тонн гороху і 64,8 тисячі тонн рису. Урожай сої становив 4,3 мільйона тонн. Крім того, аграрії в 2016 році зібрали 20,9 мільйона тонн картоплі, 9 мільйонів тонн овочів, 2,05 мільйона тонн плодів і ягід та 400 тисяч тонн винограду.

Згідно інформації українського аграрного відомства, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.