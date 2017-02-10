Голова Мінагропроду назвав кількість господарств, які отримають держдотації

Понад 15 тис. малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції отримають дотації в рамках прямої державної підтримки аграрної галузі, на яку уряд виділив 4 млрд грн.

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Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

«Я сподіваюся, що всі малі та середні виробники отримають державну підтримку в повному обсязі... Згідно із затвердженими програмами, понад 15 тис. товаровиробників отримають державну підтримку, а також буде планово погашатися кредиторська заборгованість попередніх років», - сказав він.

Міністр додав, що, згідно із затвердженим порядком виплати дотацій, кошти з державного бюджету виплачуватимуть щомісяця, рівномірними частинами, відповідно до коефіцієнту пропорційності, який розраховується Державною фіскальної службою залежно від кількості сплачених податків. Бюджетні кошти розподілятимуть автоматично через ДФС і Казначейство, без участі в цьому процесі інших зацікавлених сторін, включаючи Мінагропрод. На думку Кутового, реалізація такого механізму сприятиме справедливому розподілу коштів, і великі агрохолдинги не зможуть отримувати основну частку дотацій. При цьому на підтримку галузі птахівництва, за словами міністра, буде направлено не більше 50% від загальної суми виділених коштів.

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Кутовий нагадав, що, крім механізму прямої держпідтримки, Мінагропрод розробив низку інших програм, спрямованих на розвиток галузі.

Так, серед основних напрямків роботи міністерства Кутовий назвав реалізацію програми здешевлення кредитів, на яку планується спрямувати 300 млн грн, програми підтримки хмелярства, садів і виноградників (75 млн грн), кредитування фермерів (85 млн грн), підтримки тваринництва (170 млн грн). Крім того, за словами міністра, Мінагропрод очікує, що на наступному своєму засіданні Кабмін затвердить програму компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва, на реалізацію якої буде спрямовано 550 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаватимуть сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків.

Аграрні асоціації підтримали затверджений порядок розподілу коштів, зокрема, норму про обмеження виплати дотацій птахівникам до 50% від загальної суми держпідтримки. На їх думку, це рішення сприятиме розвитку інших галузей аграрного сектору й тому є справедливим.

Цього року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Ця норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами очільника Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме понад 6 млрд грн.