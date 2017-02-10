У Держпродспоживслужбі підрахували збитки від чуми свиней за останні 4 роки

З моменту першого спалаху в Україні небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) в 2012 році, державний бюджет втратив близько 200 мільйонів гривень, повідомив голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

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"Фактично, обсяг прямих збитків від АЧС на даний момент перевищує 130 мільйонів гривень. Загальні втрати, включаючи непрямі, ми оцінюємо в суму близько 200 мільйонів гривень", - сказав він.

За словами Лапи, за останні 4 роки внаслідок епідемії Україна втратила понад 120 тисяч свиней. Зокрема, у 2016 році ветеринари вилучили 52 тисяч тварин, а з початку 2017 – вже 2,8 тисячі голів.

Очільник відомства додав, що станом на 10 лютого домогосподарства отримали близько 14,2 млн грн компенсації за вилучених свиней, а промислові виробники – близько 116 млн грн.

При цьому Лапа вважає, що для того, щоб боротьба з епідемією АЧС була більш успішною, механізм виплати компенсації за вилучених тварин слід удосконалити. Оскільки держава не може сплатити підприємцям і селянам обіцяні кошти в повному обсязі, вони нерідко приховують факти хвороби свиней. У такому випадку тварини нелегально утилізуються, їх м'ясо розвозиться регіонами, і вірус продовжує поширюватися.

Крім того, Держпродспоживслужба пропонує створити мобільні робочі групи боротьби з поширенням АЧС, а також у кілька разів збільшити штрафи за неідентифіковану худобу і перевезення тварин без супровідних документів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Усього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 33 спалахи АЧС проти 91 у попередньому році. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в 2017 році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.