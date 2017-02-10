Аграрна партія презентувала дорожню карту земельної реформи у Харкові

Головним завданням на теперішньому етапі лідер Аграрної партії Віталій Скоцик вважає захист української землі від розкрадання.

«Сьогодні найважливіше питання – не дати вкрасти українську землю. Потреба в продовольстві у світі зростає величезними темпами – за найближчі роки вона може зрости на 64%. І заяви представників іноземних інституцій і компаній про те, що Україна має негайно відкрити ринок землі, служать одній меті – скупити за копійки українську землю. Роблять це цинічно і безпринципно. Ми вже бачимо спроби відібрати землю навіть в обхід не лише людей, але й парламенту, через Конституційний суд. Наша мета — зупинити грабунок і дати людям цивілізовану реформу, від якої виграє власник землі, громада і вся Україна загалом. На форумах ми збираємо думки експертів, фермерів, власників паїв, щоб виробити бачення, яке ляже в основу розробки земельного законодавства», - сказав Віталій Скоцик під час форуму.

Голова Аграрної ради партії, доктор економічних наук Ольга Ходаківська підкреслила, що основною метою запропонованої аграріями реформи є збереження українського села і розвиток сільських територій.

“Коли ми розробляли цю дорожню карту, то керувалися потребами суспільства. Реформа повинна у першу чергу забезпечити збереження села і розвиток сільських територій. Зміни повинні сприяти розвитку малих і середніх форм господарювання. Це основа економічного відродження села”, - зазначила Ольга Ходаківська.

Економіст також повідомила, що у фокусі пропонованих змін буде лежати захист прав власників землі, розумне використання ресурсів і усунення законодавчих перепон для цивілізованого обігу земель сільськогосподарського призначення.

“Пропоновані зміни повинні гарантувати права власників насамперед для тих, хто володіє земельними паями. Багато уваги приділяємо гарантіями екологобезпечного використання земельних угідь. Наступним поколінням ми маємо передати такі ж родючі чорноземи. Більшість зусиль зараз спрямовані на усунення неузгодженостей у законодавстві. Саме можливість по-різному трактувати одні і ті самі норми, суперечність один одному різних законодавчих актів і породжують більшість тіньових схем. Тому зараз при Аграрній раді створено робочу групу фахівців-земельників, які розробляють повний пакет законів, починаючи від нової редакції Земельного кодексу і закінчуючи Законом України про загальнодержавну програму розвитку земельних відносин”, - сказала Ольга Ходаківська.

Форум у Харкові зібрав представників усіх східних областей. 23 лютого відбудеться захід у Кропивницькому, де зустрінуться учасники з південного регіону України. 3 березня Львів прийматиме земельний форум західних областей, а 21 березня Полтава збере учасників з північних і частково центральних областей. 24 березня у Києві буде проведено земельний форум центрального регіону.

На основі проведеної роботи буде сформовано документ, що зафіксує консолідоване бачення земельної реформи і стане підґрунтям для її розробки.