Чума свиней в Україні: карантин діє в 39 населених пунктах 20 областей

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней - діє в 39 населених пунктах у 20 областях. Про це повідомив голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа під час брифінгу.

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«Станом на поточну дату карантинні заходи продовжують діяти у 39 неблагополучних пунктах», - сказав він.

Лапа зазначив, що найбільше таких пунктів зафіксовано у Полтавській (6), Харківській (5) і Луганській (4) областях.

За словами голови Держпродспоживслужби, у місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худоба, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нових спалахів, такий населений пункт вважається оздоровленим.

«За всіма оздоровленими пунктах, де ми вводили карантин, поки ще не було жодного випадку повторення. Тому в принципі заходи з ліквідації застосовуються ефективно», - додав Лапа.

За його словами, вперше вірус АЧС був виявлений в Україні у 2012 році. Відтоді ветеринари зафіксували у нашій країні 181 випадок зараження, з яких 155 – у домогосподарствах населення, 25 – у дикій фауні і 1 – на великому підприємстві. Зокрема, у 2012 році було зафіксовано 1 випадок АЧС, у 2014 – 16, у 2015 - 40, у 2016 – 91, а з початку 2017 – вже 33 випадки.

«Якщо ви подивитеся на динаміку захворювання, вона дуже небезпечна і без перебільшення загрозлива», - сказав Лапа.

Як раніше зазначав Лапа, з моменту першого спалаху в Україні небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) в 2012 році, державний бюджет втратив близько 200 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть становити більше 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано понад 30 спалахів АЧС – у Луганській, Харківській, Полтавській (по 4), Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій (по 3), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Київській областях (по 1). У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.