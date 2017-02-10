В Україні готується грандіозна афера з крадіжки землі – експерт

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик під час Земельного форуму, що відбувся з ініціативи партії 10 лютого в Харкові. З усіх східних областей України до Харкова з'їхалися експерти, вчені, селяни, які володіють паями, великі й малі підприємці, щоб обговорити дорожню карту реформи.

Віталій Скоцик вважає, що доки в законодавстві не буде передбачено всіх інструментів цивілізованого обігу землі сільськогосподарського призначення, її продаж розпочинати не можна.

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«Члени нашого олігархічного парламенту пробували провести законопроект про скасування мораторію на продаж землі через Верховну Раду. Це не вдалося зробити, тому з’явилася заява про необхідність звернення до Конституційного суду з приводу нібито порушення конституційних прав народу розпоряджатися землею. Під гарними юридичними формулюваннями і гаслами відбувається рейдерська атака на українську землю», - заявив Віталій Скоцик.

На думку Анни Матвієнко, начальника юридичного департаменту асоціації «Земельна спілка України», подання до Конституційного суду має не лише юридичну мету.

«З юридичної точки зору Конституційний суд має підстави для того, щоб визнати мораторій на продаж земель неконституційним. Бо, за законом, кожен власник земельної ділянки повинен мати ті самі права, що й власник квартири. Але, на мою думку, наші посадовці ініціюють звернення до КС для того, щоб зняти з себе відповідальність за швидке відкриття ринку землі», - підкреслила юрист.

У аграріїв є великі побоювання щодо того варіанту ринку землі, який пропонує влада, заявив Михайло Золотарьов, голова Харківської регіональної організації Аграрної партії.

«Схоже, що ринок хочуть зробити «чорним». Інакше чому з такою неохотою земельне питання вирішується вже 25 років, а законодавство так і не було розроблено? Тільки для того, що б у ручному режимі задіяти ось такий «чорний» ринок», - вважає Золотарьов.

Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Луганської області Сергій Ковальов каже, що до ринку землі Україна неготова.

«Продаж землі зараз точно не на часі. Це одностайна думка всіх аграріїв Луганщини. Саме на цій землі зараз іде війна. До того ж, в Україні не створена відповідна законодавча база, не проведена інвентаризація земель, дієвого земельного кадастру майже немає», - пояснив фермер.

Підприємець Юрій Середа із Добропілля, що на Донеччині, вважає головою проблемою передчасного ринку землі ризик монополізації.

«Якщо ринок землі відкрити зараз, наші фермери будуть не в стані в ньому брати участь, бо і так ледве виживають. Земля дістанеться лише людям із великими коштами та іноземним інвесторам», - припускає він.

Голова Земельного комітету Аграрної партії, доктор економічних наук Ольга Ходаківська представила на форумі головні принципи земельної реформи, які передусім має на меті підвищити рівень життя на селі. Серед принципових підходів – необхідність визначити власниками землі виключно громадян України та обмежити площу землі, яка може перебувати у власності або в оренді однієї особи. Крім того, Україні потрібен відкритий реєстр прав власності на землю та створення Земельного банку, завданням якого буде збереження кількості і якості земель сільськогосподарського призначення.

Учасники Земельного форуму ухвалили резолюцію, в якій підтримали принципи підготовки всього пакету законодавства для завершення земельної реформи. Експертна група при Аграрній партії продовжить розробку законодавчої бази. А заключним етапом, на переконання лідера Аграрної партії і учасників форуму, повинен стати всеукраїнський референдум, на якому народ як єдиний власник української землі вирішить її долю.

Наступний Земельний форум відбудеться 23 лютого - представники областей Півдня України з'їдуться до міста Кропивницького, щоб продовжити дискусію про земельну реформу. 3 березня Львів прийме форум областей західного регіону, а на 24 березня в Києві запланований форум центрального регіону.