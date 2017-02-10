Україна впорається з епідемією АЧС не раніше ніж через 2-3 роки – Держпродспоживслужба

Україна справиться з епідемією небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у кращому разі через 2-3 роки.

Такий прогноз висловив УНІАН голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

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«Це питання не місяця однозначно, це питання років... Ми розуміємо, що в Україні ситуація нині складна і з точки зору бюджетного фінансування, і з точки зору інших резонів, тому 2-3 роки - це оптимістичний сценарій», - сказав він.

За словами Лапи, говорити про перемогу над епідемією можна не раніше ніж через півроку після ліквідації останнього випадку зараження, оскільки збудник АЧС тримається до 150-160 днів.

Крім того, чиновник зазначив, що негативний вплив на епізоотичну ситуацію в Україні надає сусідство з країнами, в яких ситуація щодо АЧС запущена вже давно. Зокрема, йдеться про Російську Федерацію, Польщу, країни Балтії.

Водночас він додав, що в разі реалізації ефективної політики боротьби з поширенням вірусу епідемію можна подолати за 2 роки. Як приклад він навів досвід Португалії.

«У Португалії боротьба з епідемією велася 22 роки, з яких близько 20 років була пасивна боротьба. Потім це питання було винесено на політичний рівень, і за 2 роки вони змогли подолати хворобу. Тому в принципі 2 роки - це оптимістичний сценарій за оптимального розвитку подій», - сказав глава відомства.

За словами Лапи, для нормалізації епізоотичної ситуації в країні Держпродспоживслужба розробила пакет нормативно-правових документів, які на поточний момент перебувають на стадії узгодження в центральних органах виконавчої влади. Так, відомство пропонує створити мобільні робочі групи боротьби з поширенням вірусу, у кілька разів збільшити штрафи за неідентифіковану худобу і перевезення тварин без супровідних документів, а також удосконалити механізм виплати домогосподарствам і товарним фермам компенсації за завданий збиток.

Як повідомляв УНІАН, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки державного бюджету від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано 33 спалахи АЧС проти 91 у попередньому році. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в 2017 році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.