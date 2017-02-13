Ціни на какао наблизилися до восьмирічного мінімуму

Кількість ставок, зроблених хедж-фондами та іншими спекулянтами на зниження світових цін на какао зросла до рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.

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Чиста коротка спекулятивна позиція (різниця між ставками на підвищення цін і ставками на їх зниження) на какао стала максимальною за всю історію збору даних — з 2006 року. За даними Commodity Futures Trading Commission (Американської комісії з торгівлі сировинними ф'ючерсами) за тиждень, що закінчився 7 лютого, чиста коротка позиція зросла до 23,3 тис. ставок.

За 2016 рік ціни на какао знизилися на 31%, згідно з даними ICE Futures, і минулого тижня вони наблизилися до восьмирічного мінімуму — $1,95 тис. за метричну тонну.

У результаті, виробники шоколаду знижують ціни на свою продукцію, передає RNS.

«Виробництво буде значно зростати, тому ціни знижуються», — говорить головний ринковий стратег Newbridge Securities Дональд Селкін, відзначаючи, що для зміни тренду «потрібні народні хвилювання в зазвичай неспокійних країнах Африки або зростання попиту».