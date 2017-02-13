Європейський інвестиційний банк профінансує українських аграріїв

Міністерство аграрної політики і продовольства проводить активні переговори з Міністерством фінансів України та вітчизняними комерційними банками з метою якнайшвидшої реалізації спільного проекту з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування українських малих та середніх сільгоспвиробників на загальну суму до 800 млн євро.

Читайте такожЄБРР видав кредит на розширення діяльності західноукраїнській мережі супермаркетів

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Тараса Кутового.

«Кредит від ЄІБ повинен стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників. За умовами проекту, до первісної суми в 400 млн євро від ЄІБ повинні бути додані ще 400 млн євро від українських банків-учасників проекту. Тому необхідно створити чіткі умови для успішного функціонування цього проекту. Зі свого боку, щоб прискорити його здійснення, ми сьогодні проводимо активні переговори, як з Міністерством фінансів України, так і з «Укрексімбанком», - цитує прес-служба голову Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, залучений кредит позитивно вплине на український бізнес-клімат в аграрному секторі, буде спрямований на створення нових робочих місць і активізацію інвестиційної діяльності. Крім того, ці кошти дозволять українським аграріям збільшити експорт своєї продукції.

Читайте такожЄІБ планує профінансувати запуск лінії з переробки томатів в Україні

За даними прес-служби, кредит буде спрямований в першу чергу на підтримку малих та середніх фермерських господарств, які отримають не менше 70% від загальної суми. Решта 30% отримають оператори державного сектора: дослідні станції, лабораторії, установи моніторингу і контролю.

При цьому в міністерстві не повідомили, коли саме почнеться реалізація цього проекту.

«Зараз ми повинні допрацювати технічні деталі реалізації проекту зі всіма його учасниками, для того щоб кредит «спрацював». Як тільки остаточні домовленості будуть досягнуті, ми зможемо офіційно запустити цей важливий проект», - наводить прес-служба слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Україна залучила від ЄІБ в рамках програми «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» 12-річний кредит на 400 млн євро, які будуть спрямовані на проекти в сфері рослинництва і рибного господарства. У серпні президент України Петро Порошенко підписав законопроект про ратифікацію цього кредиту.

За інформацією Мінагропроду, Україна отримує ці кошти на 12 років під низький відсоток і з пільговим періодом чотири роки, протягом яких не платить за користування кредитом. За рахунок коштів від ЄІБ може бути покрито до 50% вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників програми або кошти самих аграріїв. Таким чином, проекти в аграрній сфері в рамках програми можуть акумулювати близько 800 млн євро.

Мінагропрод планує направити кошти кредиту від ЄІБ на підтримку малих та середніх виробників, в основному зернових і олійних культур, розвиток аквакультури та інші проекти в аграрній сфері.