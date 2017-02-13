У Росії виник дефіцит високоякісної пшениці для виробництва хліба

У Росії, незважаючи на рекордний урожай пшениці, спостерігається дефіцит високоякісної пшениці для виробництва хліба, якість хлібобулочних виробів падає, а кількість фальсифікату у галузі зростає.

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Про це йдеться в матеріалах до засідання «Про прогнозний баланс ресурсів і використання зерна в РФ», що проходить у понеділок у Раді Федерації, пише RNS.

«Високий врожай неминуче призвів до дефіциту якісного зерна, зокрема продовольчої пшениці 3-го класу, що є однією з найважливіших зернових культур для виробництва масових сортів хліба в Росії», — йдеться в матеріалах до засідання.

У поточному році Росія зібрала рекордний урожай пшениці — 73,3 млн тонн. Але в ньому спостерігається перекіс у бік надлишкового виробництва фуражного зерна і відсутність механізмів, які стимулюють виробництво високоякісних сортів пшениці.

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Якщо п'ять років тому 50% врожаю припадало на пшеницю 3-го класу, то цього року — всього 24,5%, причому значна частина цієї пшениці йде на експорт. Частка пшениці 4-го класу, навпаки, зросла і становила 32 млн тонн, 5-го класу — 21 млн тонн.

Дефіцит якісної пшениці позначається на якості хліба. «За даними Росстату та деяких експертів хлібопекарського ринку, незважаючи на зростаючі показники виробництва зерна для виробництва хліба в наймасовішому сегменті використовується зерно поганої якості. А обсяг і динаміка хлібопекарських "покращувачів" і хлібних сумішей в РФ також є непрямим доказом погіршення якості хлібобулочних виробів і зростання фальсифікату в галузі», — йдеться в матеріалах.

У Мінсільгоспі РФ заявили, що якість зерна в Росії погіршилося через відсутність підходу фундаментальної науки до виробництва зерна.