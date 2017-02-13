"Нібулону" загрожує дефолт перед ЄБРР - ЗМІ

Виручка української компанії СП ТОВ "Нібулон" не дозволяє їй обслуговувати в повному обсязі свої поточні зобов'язання по поверненню міжнародних кредитів, перш за все, отриманих від ЄБРР. Такий висновок можна зробити з аналізу фінансових показників компанії за 9 місяців 2016 року, повідомляє Capital.ua з посиланням на StockWorld.

Згідно з цією інформацією, загальний обсяг зобов'язань ТОВ "Нібулон" в 2016 році досяг 474,3 мільйона доларів. При цьому обсяг поточних зобов'язань, що підлягають погашенню протягом року, становить 316,5 мільйона доларів. Ще 157 мільйонів доларів - довгострокові боргові зобов'язання. А вся виручка підприємства за 9 місяців 2016 року склала 363 мільйонів доларів. У тому числі операційний прибуток - 54,2 мільйона доларів, чистий - загалом 3 мільйони доларів.

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Характерно, що в 2014 і 2015 рр "Нібулон" демонстрував багатомільйонну збитковість при досить високій виручці. Так, за підсумками 2014 року виручка становила 1,16 мільярда доларів, операційний прибуток 61,8 мільйона доларів, а фінансовий результат (чистий прибуток або збиток) — мінус 243,7 мільйона доларів. Іншими словами, збитки "Нібулону" за 2014 рік перевищили 240 мільйонів доларів і були майже в 4 рази більше операційного прибутку. У 2015 році виручка впала вдвічі - до 540 мільйонів доларів. При цьому збитки склали 92 мільйони доларів.

Очевидно, що при таких фінансових показників підприємства, виконання короткострокових зобов'язань за кредитами неможливо і виникає загроза неминучого корпоративного дефолту.

Основними кредиторами ТОВ "Нібулон" виступають ЄБРР, який тільки в 2015 році виділив "Нібулону" 130 мільйонів доларів, французький банк BNP Paribas, а так само... дочірня компанія Nibulon S. A., зареєстрована в кантоні Невшатель (Швейцарія). Корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР завдасть шкоди репутації України як держави, а так же як члену Європейського банку реконструкції та розвитку.

У ЗМІ вже писали про неоднозначний фінансовий стан ТОВ "Нібулон". Зокрема зазначалося, що в останні роки "Нібулон" замахнувся на реалізацію одразу кількох дорогих проектів, включаючи будівництво власного пасажирського флоту на підводних крилах (при практично повній відсутності адекватного попиту на ринку), істотне розширення мережі перевалочних терміналів, а так само на будівництво власного річкового флоту. На ці цілі в серпні і грудні 2016 року було взято ще дві позики за 75 мільйонів доларів кожний від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР (у рамках синдикованого кредиту).

Крім того, в листопаді минулого року генеральний директор компанії Олексій Вадатурський заявив про бажання брати участь у приватизації або взяти концесію Херсонський річковий порт. Попередня вартість порту оцінюється фахівцями в 56 мільйонів доларів.

У грудні минулого року низка ЗМІ повідомили, що "Нібулон", експортуючи зерно, продає його компаніям Nibulon SA і Nibulon Trading BV по собівартості та не платить в Україні податки з реальної ціни зерна. На це народний депутат України Андрій Вадатурський, син власника компанії Олексія Вадатурського, відповів у своєму інтерв'ю виданню "Главком", що вперше чує таку інформацію. Андрій Вадатурський не деталізував свою відповідь, посилаючись на відсутність у нього цифр на руках.

ТОВ "Нібулон" не оприлюднює свою фінансову звітність і результати аудиторських перевірок на сайті, мотивуючи це тим, що вона не є публічною компанією. Редакція StockWorld володіє даними звітності компанії, які свідчать, що кредиторська заборгованість українського "Нібулона" перед швейцарською донькою в 2016 році склала майже 130 мільйонів доларів — стільки ж, скільки і кредит ЄБРР у 2015 році.