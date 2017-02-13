Молдова обмежила постачання м'яса птиці з України

Молдова ввела тимчасові обмеження на імпорт пташиного м'яса з України у зв'язку зі спалахами гострого вірусного захворювання – пташиного грипу.

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Про це повідомила прес-служба "Української аграрної конфедерації" (УАК) з посиланням на ЗМІ Молдови.

Згідно з повідомленням, точні терміни заборони не повідомляються, проте уточнюється, що вона діятиме, поки не зникне загроза.

На сайті відомства наголошується, що Молдова також заборонила імпорт м'яса птиці та яєць з Німеччини, Польщі та Росії. На даний момент в країнах, з яких Молдова завозить м'ясо і яйця, зафіксовано 21 вогнище пташиного грипу.

Прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів України у відповідь на запит УНІАН повідомила, що Молдова поки що офіційно не повідомила нашу державу про обмеження поставок птиці. При цьому у відомстві не виключають ймовірності такої заборони.

"Офіційно до Держпродспоживслужби повідомлення про обмеження імпорту української продукції птахівництва не надходило. Однак, враховуючи те, що в Україні фіксувалися випадки грипу птиці відповідно до міжнародних вимог такий захід з боку компетентних органів Молдови можливий", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання було виявлено в Чернівецькій та Одеській областях.

Після цього ЄС, Білорусь і Гонгконг запровадили заборону на імпорт українського м'яса птиці з територій, на яких були зафіксовані спалахи захворювання.

Пташиний грип – гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як свійські, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів з ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.