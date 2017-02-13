Темпи зростання цін на цукор досягли максимуму за сім років - Bloomberg

Як повідомляє RNS з посиланням на Bloomberg, причиною зростання цін стала засуха в Індії, спровокована природним явищем Ель-Ніньо (коливання температур поверхні води частині Тихого океану біля екватора). В 2017-2018 роках світові запаси цукру перевищать попит на 1-3 млн метричних тонн, прогнозують експерти одного з підрозділів S&P Global Platts.

У той же час експерти розраховують на збільшення виробництва в Азії, на більшу кількість урожаю в Євросоюзі, а також на стабільне виробництво в Бразилії.

«До кінця сезону запаси стануть мізерними, тому необхідно, щоб урожай в Бразилії знову був дуже великим», — відзначає глава дослідницького відділу лондонської трейдингової компанії ED&F Man Holdings Ltd Кона Хейк.

Читайте такожУкраїна експортує рекордні півмільйона тонн цукру - прогноз

Світові запаси цукру скоротяться до 77,2 млн тонн у цьому сезоні, що є мінімумом за п'ять років, стверджують експерти з брокерської фірми Sucden. Це означає, що, можливо, ціна на ф'ючерси буде змінюватися в залежності від потенційних збоїв виробництва, а трейдерам знадобиться зробити оцінку ринку, виходячи зі збільшення ризиків, заявив генеральний директор Copersucar Паулу Роберту де Соуза.

«Світові запаси скоротилися, і Бразилія і Індія все ще залишаються під сумнівом. Ринок повинен зробити оцінку надбавки за ризик, тому що будь-які збої можуть змусити інвесторів нервувати», — уточнив де Соуза.

Як повідомляв УНІАН, у січні Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор. Згідно з ухваленим рішенням, мінімальна оптово-відпускна ціна цукрових буряків урожаю 2017 року складе 633,1 грн за 1 тонну, а цукру – 9172,6 грн за тонну (без ПДВ).