Яйця з початку року подешевшали більш ніж на 27% - експерти

Ціни на яйця в Україні з початку поточного року скоротилися більш ніж на 27%, до близько 15,29 гривні за десяток, повідомила прес-служба "Української аграрної конфедерації".

"Вже близько місяця триває яєчне цінове "піке" на вітчизняних споживчих ринках - різке падіння галузі почався в першій половині січня. Загалом з початку року яйця подешевшали вже більш ніж на 27%", - йдеться в повідомленні.

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Прес-служба додала, що за останні 10 днів яйця подешевшали на 18%. За цей період експерти зафіксували найбільше падіння цін на цей продукт в Харківській області, на 28,9%, а найменше – у Волинській області, на 12,5%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% порівняно з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.

Національний банк України підвищив прогноз по інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п. п. і 6% ± 2 п. п. відповідно.