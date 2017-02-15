Орендна плата за землю принесла місцевим бюджетам 15 мільярдів

Надходження до місцевих бюджетів від орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності в 2016 році становили 15,2 млрд грн, що в 1,5 раза більше, ніж за 2015 рік.

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Про це у відповіді на запит УНІАН повідомила Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, у 2016 році надходження до місцевих бюджетів від орендної плати за землю становили 15,2 млрд грн з яких 13,35 млрд грн – орендна плата з юридичних осіб, 1,89 млрд грн – орендна плата з фізичних осіб.

У фіскальній службі відзначили, що в 2015 році надходження до місцевих бюджетів від сплати земельного податку становили 10,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з пунктом 14.1.147 Податкового кодексу плата за землю включає в себе дві категорії платежів: земельний податок сплачують власники земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійні землекористувачі (пункт 14.1.72 ПКУ). Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пункт 14.1.136 ПКУ).