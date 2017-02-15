Українським аграріям повертатимуть 15% вартості вітчизняної сільгосптехніки

Рішення було прийнято на засіданні уряду, проте остаточно набере чинності після доопрацювання і Мінекономрозвитку.

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«Система працюватиме таким чином. Ми виділяємо 550 млн грн. Аграрний виробник або малий фермер приходить, купує саме таку продукцію (сільгосптехніку українського виробництва - УНІАН), і уряд компенсує йому 15% вартості цієї продукції», - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий під час представлення документа, уряд у рамках цієї програми у поточному році компенсує аграріям 10% загальної суми держпідтримки аграрної галузі (550 млн грн). У наступному році цей показник зросте до 15%, а через рік - до 20%.

«Внаслідок збільшення обсягів сільгоспвиробництва, і з огляду на, що це буде вже не 10%, а 15%, ми можемо говорити про те, що в наступному році уряд виділить на реалізацію цієї програми близько 900 млн грн. А через рік ми можемо вийти на рівень більш ніж 1 млрд грн», - зазначив міністр.

Кутовий додав, що ця програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на купівлю техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.

«Пропонується, щоб ми у рамках цієї програми підтримували у 2017 році українські підприємства, які мають рівень локалізації не менш 35%, у 2018-му - 45%, 2019-му - 55%, і у 2020-му - 60%», - зазначив очільник Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектора у 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаватимуться сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% загальної суми.

Усього поточного року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що у 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% валового виробництва сільгосппродукції. Ця норма про виділення 1% аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами очільника Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме більше 6 млрд грн.