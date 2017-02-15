Поголів'я свиней в Україні скоротилося до 12-річного мінімуму

Поголів'я свиней в Україні знизилося до історичного мінімуму, і станом на 1 лютого 2017 року становило 6,304 мільйона, що на 0,5% менше попереднього антирекорду, встановленого в лютому 2005 року (6,335 мільйона голів). Про це повідомила прес-служба "Української аграрної конфедерації" з посиланням на дані Державної служби статистики.

Порівняно з лютим 2016 року, поголів'я свиней скоротилося на 10,5%.

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Експерти пояснюють таку тенденцію поширенням епідемії небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС). Так, у 2016 році ветеринари зафіксували в Україні 91 спалах цієї хвороби, що також є рекордом за історію нашої країни. А з початку 2017 року - вже 34.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні карантин діє в 39 неблагополучних пунктах у 16 областях України. Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7), Харківській (5) і Луганській (4) областей.

За даними УАК, найбільше скорочення поголів'я свиней за останній рік було зафіксовано в Донецькій області. Там станом на 1 лютого 2017 року, порівняно з лютим 2016 року, поголів'я свиней скоротилося на 51,9%.

У той же час, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях кількість свиней за звітний період збільшилася на 4,4%, 2,3%, 1% і 0,3% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 лютого 2017 року становило 3,77 мільйона, що на 1,8% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Зокрема, поголів'я корів скоротилося на 2,8%, до 2,112 мільйона, свиней - на 10,5%, до 6,304 мільйона, овець і кіз – на 0,5%, до 1,368 мільйона, а птиці – на 1,9%, до 195,1 мільйона.

За даними глави Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Держпродспоживслужба прогнозує, що в 2017 році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.