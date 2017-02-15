Глава Мінагропроду повідомив, коли в Україні відновлять сертифікацію насіння

Процедуру сертифікації насіння в Україні, яку було припинено у зв'язку з реорганізацією системи державної реєстрації садивного матеріалу, буде відновлено до початку березня, повідомив УНІАН міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Ці два тижні – це перехідний період... Була напруга з боку насіннєвих компаній і фермерів, пов'язана з цим переходом, але я думаю, що ми вже знімаємо її", - сказав він.

Кутовий додав, що у зв'язку з тим, що ситуацію найближчим часом буде вирішено, успішному проведенню весняно-польових робіт в Україні ніщо не загрожує.

"Я думаю, що з посівною все буде нормально", - зазначив міністр.

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Раніше представники аграрних асоціацій повідомляли, що з моменту ліквідації Державної сільськогосподарської інспекції в рамках дерегуляції галузі функції з сертифікації насіння були передані профільному міністерству. Мінагропрод в свою чергу почав створення державного підприємства "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції". Однак підвідомчі лабораторії та територіальні відділення цього підприємства досі не були створені. У зв'язку з цим, на даний час в Україні сертифікація насіння не здійснюється.

Як повідомляв УНІАН, сертифікацію насіння в Україні фактично заблоковано через ліквідацію Держсільгоспінспекції в рамках реформи контролюючих органів. Ця реформа передбачала створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) на базі кількох відомств, в тому числі і Держсільгоспінспекції.

Представники профільних аграрних асоціацій відзначають, що у зв'язку із затримкою в сертифікації посівного матеріалу, у аграріїв спостерігається великий брак насіння таких культур, як соняшник, кукурудза, соя і т. д. За словами директора з розвитку бізнесу компанії "Агроскоп Інтернешнл" Олексія Стеценко, навіть якщо сертифікація почалася б сьогодні, перші сертифікати з'явилися б не раніше, ніж за 2 тижні, що ставить під загрозу початок посівної для гороху та інших ярих на півдні країни.