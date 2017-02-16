На Чернігівщині зафіксували чергову спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Чернігівській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження трьох свиней на підприємстві "Світанок" в місті Бобровиця. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. За попередніми даними, всього на підприємстві міститься 400 голів свиней.

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В осередку захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 35 спалахів АЧС проти 91 минулого року. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Госпродпотребслужба прогнозує, що в 2017 році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження.

За даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція з поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.