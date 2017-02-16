В парламенті вистачить голосів щоб впровадити "дикий ринок" землі - Скоцик

Політик зауважив, що у нинішньому складі парламенту немає різниці між владою та опозицією у питанні “дикого ринку”, оскільки подання до Конституційного суду про скасування мораторію на продаж землі підписували, як опозиційні так і провладні депутати.

“Вони домагаються скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Спеціально зробили так, щоб селяни зубожіли та не змогли купити землю. Тепер говоримо не про концептуальне завершення земельної реформи, а про “ринок землі”. Іншими словами — хто найспритніше вкраде. Поки війна, поки народ збіднілий, відсутній консенсус у суспільстві, говорити про купівлю-продаж землі — не прийнятно! Подання до Конституційного суду підписали як провладні, так і опозиційні депутати. Упевнений, у Верховній Раді знайдеться 226 голосів впровадити “дикий ринок”. Земля настільки ласий шматок, що вкрасти хочуть усі. Це показує сутність нинішніх політичних еліт”, — зазначає Скоцик.

Лідер аграріїв підкреслив, що при владі не може бути парламент та уряд, які порушують коаліційну угоду, яку самі ухвалювали.

“Коаліційна угода містила 16 кроків в напрямку більш-менш цивілізованого ринку землі — через інвентаризацію і розмежування земель, наповнення Державного кадастру тощо. Рада спромоглася втілити лише три пункти. Та й ті другорядні. Те ж саме стосується роботи в регіонах. Я об'їхав Україну п'ять разів. За останні шість місяців не бачив жодного округу, який відвідував хоч би один депутат цього скликання. Навряд чи вони чують український народ і відображають його інтереси. Український народ має моральне право сам зробити подання до Конституційного суду, щоб вигнати таких депутатів”, — вважає Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії назвав вчорашні протести фермерів проявом “крику душі”, але висловив думку, що протест заради протесту немає змісту.

“Це крик душі людей, які можуть позбутися всього. Проте протест заради протесту немає змісту. Його просто використають політичні маніпулятори. Аграрна партія робить проблему землі публічною через проведення в усіх регіонах земельних форумів. Перший відбувся 10 лютого в Харкові. Консолідуємо думку суспільства. Силами Аграрної партії зібрали кращих експертів із земельного питання. Проаналізували зроблене владою і не зроблене, випрацювали 12 першочергових кроків до якісного завершення земельної реформи. Винесли їх у публічну дискусію. 10 лютого провели форум у Харкові. На черзі форуми 23 лютого - в Кропивницькому для південних областей, 3 березня у Львові – для західних, 21 березня в Полтаві – для центральних і північних, і 24 березня – вирішальний форум у Києві. Я вже бачу, що за результатами обговорень будуть правки до тої «дорожньої карти» реформи, яку ми презентували”, - сказав Віталій Скоцик.

Політик констатував, що завершення земельної реформи, швидше відбудеться тільки за наступного складу Верховної Ради.

“Звичайно уряд треба відправляти у відставку. Звичайно проводити перевибори. Але — принципове питання — перед тим змінити виборчий закон. Перше, перейти до виборів за відкритими партійними списками. Друге, позбавити депутатів недоторканості, щоб парламент не збирав людей, які хочуть сховатися від відповідальності. Нові люди у Верховній Раді будуть здатні втілити план земельної реформи. Вірю, цей план можна реалізувати за три роки”, — підсумував Віталій Скоцик.