Україна в 2016 році збільшила виробництво соняшника на 22%

Українські аграрії в 2016 році зібрали рекордний обсяг насіння соняшнику - 13,6 мільйона тонн, що на 21,7% більше, ніж 2015 року, повідомила прес-служба об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел та жирів "Укроліяпром".

Згідно з повідомленням, загалом, виробництво олійних культур минулого року перевищило 19 мільйонів тонн. Зокрема, аграрії виробили 4,28 мільйона тонн сої та 1,1 мільйона тонн ріпаку.

Виробництво соняшникової олії минулого року, за даними експертів, збільшилося на 18,7%, а експорт – на 23%. При цьому виробництво рафінованої соняшникової олії в 2016 році збільшилося на 5%.

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"Незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, знецінення гривні та обмеженість кредитних ресурсів, Україна зберегла лідируючі позиції з виробництва та експорту соняшникової олії на світовому ринку", - йдеться в повідомленні.

Разом з цим асоціація стурбована скороченням виробництва соєвої і ріпакової олій на 36%, що пояснюється масовим експортом насіння ріпаку та сої, на які не поширюється експортне мито.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами "Укроліяпром", українські підприємства в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) виготовлять 5,37 мільйона тонн соняшникової олії, що на 19% більше, ніж у поточному МР.

За даними Госттата, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2016 році збільшилася на 20,2% - до 4,4 мільйона тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. У 2016 році українські підприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році.

За підсумками 2015 року виробництво насіння соняшнику стало найприбутковішим видом аграрного бізнесу з показником рентабельності 80,5% у гривні.