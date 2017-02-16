Сільгоспвиробництво в Україні в січні скоротилося на 2,4%

Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні поточного року становив 2,4% порівняно з січнем 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 2,9%, а населення – на 1,8%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства у 2016 році виробили на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.