Кабмін в 2018 році спрямує на компенсацію вартості вітчизняної сільгосптехніки близько 1 мільярда

Кабінет міністрів України має намір в 2018 році продовжити програму 15%-ї компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, яка закуповується українськими аграріями, і збільшити фінансування цієї програми до 1 мільярда гривень проти нинішнього обсягу фінансування в 550 мільйонів гривень. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході відвідування аграрної виставки в Києві.

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"Сільгоспмашинобудування має велике значення для України. Ми хочемо розвивати економіку, але це неможливо без створення якісного конкурентного національного продукту. Сьогодні українці витрачають близько 10 млрд грн на купівлю різної сільгосптехніки, і з них лише 1,5 мільярда на техніку, яка виробляється в Україні, - зазначив прем'єр. - У цьому році ми направляємо 550 мільйонів гривень на 15%-ву компенсацію покупки техніки, яка виробляється в Україні і має 60%-ву локалізацію виробництва. Наше завдання - збільшити питому вагу української техніки на українському ринку. Ми будемо компенсувати ці гроші не виробнику, а покупцеві, щоб покупець сам вибирав, де купити техніку. Прозорість розподілу коштів тут збережена, а вимогу до покупця - щоб техніка проводилася максимально в Україні. В цьому році - це 550 мільйонів, а на наступний рік - це буде приблизно 1 мільярд гривень".

Гройсман підкреслив, що нинішні 550 мільйонів гривень - це лише частина коштів, які будуть фактично інвестовані у виробництво. Загальний обсяг вливань, за розрахунками уряду, становитиме не менше 3 мільярдів гривень, які отримають виробники техніки.

"В цьому комплексі (виробництва сільпхозагрегатів - УНІАН) працюють 100 тисяч осіб. І зараз вони мають роботу і зарплату", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України затвердив виділення з державного бюджету 550 млн грн на компенсацію аграріям через банки 15% від вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на покупку техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.

Раніше, на початку лютого, Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами глави Мінагропроду Тараса Кутового, в наступному році сума держпідтримки складе більше 6 млрд грн.