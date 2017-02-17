Швидке впровадження ринку землі загрожує аграріям – експерти

Про це заявили учасники круглого столу "Земля: майбутні виклики", що відбувся з ініціативи Аграрної партії.

Участь у круглому столі взяли фермери, пайовики, науковці, політики, представники ЗМІ. Голова Аграрного комітету Аграрної партії, доктор економічних наук Ольга Ходаківська окреслила головні небезпеки щодо передчасного відкриття ринку землі. Вона нагадала, що у травні минулого року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позови громадян України до держави Україна про те, що права власників землі порушені. Нещодавно, 7 лютого, група депутатів ВРУ ініціювала подання до Конституційного суду України щодо визнання неконституційним мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Читайте такожГолова Мінфіну повідомив, коли Україна підготує проект земельної реформи

"За процедурою розгляду Конституційним судом, протягом 6 місяців мораторій справді може бути визнаний неправомірним. Суд не повинен вимагати прийняття перед цим якихось певних законів. Тож є ризик, що ринок буде запущений без відповідних запобіжників. Усі транзакції будуть здійснюватись у межах Цивільного кодексу України", - підкреслила вона.

Ще один виклик, за словами експерта, полягає в тому, що в Україні немає обмежень щодо того, хто може купувати землю, зокрема, не встановлено таких обмежень щодо іноземців, котрі, маючи великі капітали, можуть скуповувати значні площі. Постала необхідність розробки законопроекту, який буде враховувати інтереси українських виробників, власників землі і громад.

"Коли ми спілкуємося з фермерами, вони кажуть, що хотіли б викупити землі, які обробляють, але у них недостатньо коштів. Має бути загальнодержавна програма розвитку земельних відносин, яка включатиме і фінансові інструменти, які дали б змогу фермерам викуповувати землі. Така практика була у різних країн – Польщі, Латвії, Литви, Німеччини. У Польщі фермерам на купівлю землі дають кредити під 3% річних на 15 років, в Латвії - 2% річних на 20 років. Є практика розстрочення платежів", - пояснила Ольга Ходаківська.

Вона також навела дані щодо практики обігу землі в європейських державах. У Німеччині переважне право купівлі землі надається фермеру, який працює аби живе на території, де земельна ділянка виставлена на продаж. Якщо ж покупець не має досвіду фермерства, не живе на території, тоді переважне право на купівлю має територіальна громада і продає тому, хто живе в громаді. У Данії так само купувати землю можуть передусім люди, які живуть в радіусі 10-30 кілометрів від земельної ділянки.

За словами лідера Аграрної партії Віталія Скоцика, нинішній склад Верховної Ради нездатен провести зважену і повноцінну земельну реформу. Із коаліційної угоди, в якій 16 пунктів стосувалися реформи, виконано тільки 3, та й то один із них дискусійний. При цьому в боротьбу за українську землю на тлі світової продовольчої кризи неминуче включаться і зовнішні сили.

"За найближчі чотири роки потреба в продуктах харчування у світі зросте на 65%. В Україні зосереджено 25% світових чорноземів. У найближчі роки нас чекає боротьба між українським народом, зовнішнім середовищем і тими "паразитуючими мікробами", які сидять у Верховній Раді. Стратегія проста – довести українців до крайньої межі зубожіння, щоб у них не залишилось вибору, окрім як продати землю. Йде реальна світова боротьба за ресурси. Сьогодні питання стоїть так: як не дати вкрасти нашу землю", - підкреслив Віталій Скоцик.

Голова Рівненської обласної організації Аграрної партії Юрій Супрунюк звернув увагу на те, що земельна реформа повинна передбачати механізми захисту родючості землі.

"Має бути підтримка відновлення родючості наших чорноземів. Сьогоднішня система землекористування не передбачає контролю за цим показником. Деякі ініціатори "негайного" ринку землі прийшли тільки для того, щоб скупити земельний ресурс і потім продати його китайським чи іншим інвесторам. Їх не цікавить, що буде з землею завтра", - додав Юрій Супрунюк.

Нагадаємо, круглий стіл відбувся в рамках всеукраїнського обговорення "дорожньої карти" земельної реформи, запропонованої експертами Аграрної партії. Обговорення буде продовжено під час регіональних Земельних форумів, що охоплять усі області України. На основі консолідованої думки суспільства буде сформовано повний пакет законодавства для завершення земельної реформи.