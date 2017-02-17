В Україні подорожчала свинина

Закупівельні ціни на свинину вищої категорії з початку лютого зросли на 15% - до близько 37 грн/кг, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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Зокрема, вартість свинячої напівтуші за звітний період збільшилася на 12% - до 64 грн/кг.

Прес-служба зазначила, що до зростання цін призвели скасування спеціального режиму оподаткування аграріїв, підвищення мінімальної заробітної плати, подорожчання виробничих ресурсів (кормів, палива тощо) і складна епізоотична ситуація в країні через спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.

Національний банк України підвищив прогноз по інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п. п. і 6% ± 2 п. п. відповідно.