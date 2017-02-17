Державна зернова корпорація за рік скоротила збиток у 6 разів

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на голову правління ДПЗКУ Олександра Григоровича.

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Згідно з повідомленням, минулого року виручка корпорації становила 13,1 млрд грн, перевищивши показник 2015 року на 5,6%. Валовий прибуток зріс на 7%, до 2,2 млрд грн. У 2016 році ДПЗКУ заробила 957 млн грн операційного прибутку проти 119 млн грн операційного збитку в 2015 році.

Прес-служба зазначила, що така позитивна динаміка свідчить про значне збільшення ефективності діяльності корпорації.

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Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ показує негативний фінансовий результат чотири роки поспіль. У 2012 році корпорація залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких використано лише 500 млн дол., 1 млрд дол. знаходиться на депозитному рахунку в «Укрексімбанку». Ще 1,5 млрд дол. зберігаються в китайському банку. За резервування цих коштів корпорація сплатила 200 тис. дол. Однією з причин збитковості в компанії називають необхідність за договором з китайцями обслуговувати цей великий валютний кредит, використовувати кошти якого ДПЗКУ не має наміру.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.