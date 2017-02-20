РФ зарахувала Україну в лідери з імпорту російських продуктів – поставки йшли на окупований Донбас

Україна за підсумками 2016 року опинилася в числі найбільших покупців багатьох російських продуктів харчування, незважаючи на продуктове ембарго, пише газета «Ведомости» з посиланням на дані ФМС. Причиною цього стали поставки на територію «ЛНР» і «ДНР».

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Зокрема, поставки пива за рік зросли в 1,5 раза — до 38,46 млн дал. Поставки м'яса і субпродуктів у 2013-2014 роках майже зовсім відсутні, а в 2016 році становили 47893 тонни. За даними ФМС, на Україну тепер припадає майже 30% російського експорту пива і м'яса. Вона залишилася найбільшим імпортером пива з Росії і потіснила з першого місця за імпортом м'яса Казахстан, відзначає видання.

Згідно з даними Держслужби статистики України, у січні — листопаді 2016 року імпорт м'яса з Росії зменшився більш ніж в 40 разів — до $15,4 тис. Динаміка імпорту пива аналогічна, повідомив співробітник відомства.

Представник російської служби не зміг уточнити, в які саме регіони України Росія постачає цю продукцію. У свою чергу представник української служби пояснив, що постачання в «ДНР» і «ЛНР» можуть бути зафіксовані як експорт до України, а Держслужба статистики ці дані не фіксує.

Джерела «Ведомостей» в російських виробничих і торгових компаніях вказують, що продукти відправляються до окупованого Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 20 січня 2016 року затвердив розширений перелік товарів російського виробництва, заборонених до ввезення на територію України.

З 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання.

Крім того, Україна ввела мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

В липні 2016 року Кабмін продовжив продуктове ембарго на російські товари, вперше введене рішенням уряду від 30 грудня 2015 року терміном на 6 місяців, до 31 грудня 2017 року у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії.