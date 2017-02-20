Максим Мартинюк: Зважений запуск ринку землі стане драйвером розвитку сільських територій

Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк під час круглого столу в Інституті Горшеніна, присвяченого обговоренню земельноїреформи. "Одномоментне ж зняття мораторію, наприклад, через процедуру депутатського подання до Конституційногосуду, несе ряд ризиків, зокрема встановленнянеобґрунтовано-низьких цін та надмірної концентрації, якіможна було б нівелювати за умови більш плавногопроведення земельної реформи", - відзначив він.

Встановлена зі старту ліберальна модель, при всіх її ринкових перевагах, призведе в короткостроковій перспективі до переходу землі від пайовиків, значна частина з яких не є ефективними власниками до великих аграрних формувань. При цьому середня ланка - фермери – будуть усунуті з ринку, оскільки не зможуть конкурувати з великими гравцями по доступу до капіталу для викупу земельного банку. Це посилить негативні економічні та демографічні тенденції в сільській місцевості та інтенсифікує проблеми із зайнятістю, оскільки модель великих агропідприємств, що поширена в українському АПК, передбачає мінімальне використання ручної праці. "В той же час, розумний запуск ринку, з встановленням обмежень, із преференціями для фермерів міг би стати драйвером розвитку села", - вважає Максим Мартинюк.

Незабаром Уряд представить фіналізований варіант концепції земельної реформи, яка буде запропонована на розгляд депутатам. Розробники законопроекту вивчали та врахували світовий досвід впровадження ринку землі, в першу чергу – в європейських постсоціалістичних країнах, які проходили складні трансформаційні періоди.

Передбачається, що законопроект про обіг земель сільгосппризначення може бути внесений пакетом із законопроектом про консолідацію земель, який гарантуватиме право користування поточним орендарям та законопроектом про підтримку фермерства, в якому будуть прописані пільгові умови купівлі землі для цієї категорії учасників ринку.

Довідково

Дія мораторію поширюється на 27 млн га земель сільськогосподарського призначення, які належать 6,9 млн громадян. Заборона на продаж землі сільгосппризначення в Україні пролонговувалась вісім разів, в останнє - 6 жовтня2016 року.

Якщо Конституційний Суд визнає відповідні положення Земельного кодексу такими, що суперечать Основному закону, це автоматично запустить ринок землі в Україні. Збережеться лише одне обмеження - на володіння сільськогосподарською землею громадян іноземних країн.