Чума свиней крокує Україною: небезпечне захворювання зафіксували одразу в п'яти областях

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській та Рівненській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней в підсобних господарствах в смт Захарьевка (Одеська обл.), смт Велика Олександрівка, селах Якимове і Тишки (Полтавська обл.), селі Бакшеївка (Харківська області) та селі Дядьковичі (Рівненська обл.).

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Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями. При цьому Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

Крім того, ветеринари виявили зараженого дикого кабана в селі Рибне в Івано-Франківській області. Згідно з повідомленням, кабан належав підприємству "Спеціалізоване лісомисливське науково-дослідне природозаповедное господарство "Чорний ліс", на якому тварини утримуються у вольєрах. Зазначається, що на території Івано-Франківської області вірус АЧС було виявлено вперше.

В осередку захворювання вживають заходів щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 40 спалахів АЧС проти 91 у попередньому році. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в 2017 році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження.

За даними глави Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.