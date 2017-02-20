Млинці за рік подорожчали на 20-25%

У 2017 році вартість порції млинців на сім'ю становитиме 26,96 гривні, повідомляє Украинская правда.

"За основу млинців був взятий традиційний рецепт: молоко, пшеничне борошно, яйця, цукор, соняшникова олія і вода", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продукти, що входять до складу рецепту приготування млинців, відносяться до соціальної групи товарів в Україні. Так що аналітики порівняли споживчі ціни на дані продукти харчування станом на лютий поточного і минулого року.

Слідуючи рецепту, для приготування млинців необхідно: 1 л молока; 500 г борошна; 100 г цукру; 2 яйця; 50 мл соняшникової олії.

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Таким чином, аналітики вийшли на вартість порції млинців на сім'ю в 26,96 гривень в 2017 році. Це з розрахунку одних з найбільш низьких цін на ринку. Проте, це все ж на 19,3% дорожче, ніж було в минулому році - 22,60 гривень.

"Якщо додати найпростішу начинку, наприклад, вершкове масло або сметану, то млинці з вершковим маслом (350 г) коштуватимуть вам вже 41,05 гривень (+24,7% до вартості минулого року - 32,92 гривень), а з сметаною (350 г) - в 41,55 гривень (+24,1% до ціннику 2016 року - 33,48 гривень)", - йдеться у повідомленні.

А ось за млинці з сиром (500 г) цього року українцям доведеться заплатити вже 70,30 гривень порівняно з 56,96 гривень в 2016 році (+23,4%).

"Загалом, цього року млинці на Масляну українській родині обійдуться як мінімум на 20-25% дорожче, ніж в минулому", - йдеться в повідомленні.