Споживчі настрої українців у січні погіршилися – дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2017 року зменшився на 3,4 пункту в порівнянні з груднем 2016 року - до 53,7. Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року знизився на 0,1 пункту порівняно з груднем і становить 46,4, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років на 4,3 пункту - до 70,8.

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Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 5,4 пункту – до 40,2, а індекс доцільності великих покупок зменшився на 7,8 пункту і становить 55,7.

Індекс інфляційних очікувань збільшився на 3,3 п. – до 189,6.

"Після сильного зростання в грудні індекс споживчих настроїв знизився в січні 2017 року. Однак його значення вище, ніж в січні минулого року", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2016 року збільшився на 9,7 пункту порівняно з листопадом - до 57,1.

Базова інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 0,4% після нульового показника в грудні.