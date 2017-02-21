"Укрспирт" передумав підвищувати ціни на спирт з 1 березня

Монополіст на українському ринку спирту – державне підприємство "Укрспирт" скасував своє рішення про підвищення цін на спирт з 1 березня на 8%, анонсоване в середині січня, повідомила прес-служба держпідприємства.

"На виконання доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України... держпідприємство "Укрспирт" з 01.03.2017 року не застосовує другий етап підвищення ціни на спирт етиловий ректифікований", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, з січня поточного року "Укрспирт" підвищив ціни на всі види спиртовмісної продукції на 10,6%, а з березня мав намір підняти їх ще на 8% у зв'язку з збільшенням собівартості виробництва. Компанія відзначала, що останній раз підвищувала ціни в квітні 2016 року - на 17-18%, але з тих пір сировина подорожчала на 14%, а паливо та електроенергія - майже на 24%.

Наприкінці січня міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий доручив "Укрспирту" в найкоротші терміни обговорити з учасниками ринку обґрунтованість запланованого підвищення цін на спирт. Він розпорядився зібрати робочу групу, яка на основі аргументів, отриманих в ході проведеної дискусії, повинна була надати міністрові пропозиції щодо рекомендацій "Укрспирту" щодо можливого подорожчання продукції. За підсумками проведених обговорень глава Мінагропроду рекомендував держпідприємству скасувати заплановане з березня підвищення цін на спирт, оскільки це може негативно вплинути на горілчану галузь.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".

"Укрспирт" у 2015 році виробив 9,4 мільйона дал етилового спирту, що на 21% менше, ніж у 2014 році. Чистий прибуток "Укрспирту" в 2015 році склала 16 мільйонів гривень проти 532,2 мільйона гривень чистого збитку в 2014 році.