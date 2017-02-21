Українські аграрії забезпечені основними видами сільськогосподарської техніки на 50% - експерти

Українські аграрії забезпечені основними видами сільськогосподарської техніки лише на 50%, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на завідувача відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Олександра Захарчука.

"Забезпечення аграрного виробництва технічними засобами характеризується низьким рівнем технічної оснащеності малих та середніх сільгосппідприємств, технологічною відсталістю більшості підприємств аграрної галузі, розбалансованістю ринку сільськогосподарської техніки і повільним оновленням машинно-тракторного парку... Аграрії забезпечені основними видами сільгоспмашин тільки на 50%", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, для нормального відтворення машинно-тракторного парку аграріям необхідно щорічно оновлювати 8-12% техніки, тоді як на поточний момент оновлюється лише 3-5%. Згідно з повідомленням, в даний час переважно техніку закуповують господарства із земельним банком від 4 до 10 тисяч га.

При цьому експерти зазначають, що найбільш критична ситуація склалася на ринку тракторів, які є невід'ємною частиною більшості виробничих процесів у рослинництві.

"Тракторна техніка в українських господарствах відпрацювала свій термін і потребує заміни. Станом на 2016 рік, за різними підрахунками, більше 75% тракторів перебувало за межами амортизаційного і економічно доцільного терміну експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що ситуація ускладнюється тим, що популярність техніки вітчизняного виробництва поступово скорочується. Якщо в 2004 році 80% продажу сільгоспмашин припадало на заводи України та країн СНД, то зараз їхня частка не перевищує 20%.

Разом з тим Україна збільшує імпорт зарубіжної сільськогосподарської техніки. За даними "Інституту аграрної економіки", за 9 місяців 2016 року Україна закупила тракторів на 424,7 мільйона доларів, у той час як за весь 2015 рік – на 229,9 мільйона доларів, а комбайнів – на 218,3 мільйона доларів і 106,6 мільйона доларів відповідно.

Для вирішення зазначених проблем експерти пропонують забезпечити фермерам умови для створення спільних підприємств сільськогосподарського машинобудування та ліцензійного виробництва сучасної якісної техніки на території України.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України затвердив виділення з державного бюджету 550 мільйонів гривень на компенсацію аграріям через банки 15% від вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на покупку техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.