Депутати не дозволили українцям без профільної освіти вести фермерське господарство

За те, щоб направити законопроект №2028а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства» у профільний парламентський комітет на доопрацювання до повторного другого читання, проголосувало 206 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи документ, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Заболотний зазначив, що ухвалення даного законопроекту сприяло б спрощенню створення та діяльності фермерських господарств.

«Зокрема, законопроект пропонує надати право на створення фермерського господарства всім громадянам України незалежно від наявності у них відповідної освіти або досвіду роботи у сільському господарстві, надати можливість переоформлення прав оренди земельних ділянок, які були надані засновнику фермерського господарства, на юридичну особу, визначити правовий статус земельних ділянок земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», - сказав він.

Норма щодо закріплення статусу земель фермерських господарств як земель товарного виробництва дозволить виключити можливість виведення таких ділянок із заборони на купівлю та продаж. Це питання викликало ряд зауважень від народних депутатів, зокрема, лідерів фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко і «Радикальної партії» Олега Ляшка, які стверджували, що це створює передумови до «прихованої, тіньової купівлі сільськогосподарських земель». Однак, на думку авторів законопроекту, такі заяви депутатів є безпідставними, оскільки законопроект покликаний чітко врегулювати питання щодо правового статусу фермерських господарств, щоб уникнути маніпуляцій.

За словами Заболотного, з 2015 року даний проект закону відправлявся на доопрацювання 4 рази, при цьому всі зауваження до тексту документа були враховані й «слабкі сторони» опрацьовані.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2028а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства».

З 2001 року в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до 2018 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі зарубіжними компаніями.