Кабмін затвердив механізм автоматичного розподілу дотацій аграріям

Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення реєстру одержувачів бюджетної дотації, згідно з яким кошти на підтримку українських сільськогосподарських виробників будуть розподілятися і виплачуватися автоматично через Державну фіскальну службу і Державну казначейську службу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«Рішення, яке сьогодні було прийнято на Кабміні, є важливим кроком для того, щоб агровиробники почали отримувати дотації. Дякую колегам з Мінфіну та уряду за співпрацю і підтримку цього важливого документа», - цитує прес-служба голову відомства Тараса Кутового.

Згідно з прийнятим порядком, сільгоспвиробники повинні будуть подати заяву про внесення їх в реєстр одержувачів бюджетних дотацій. На підставі сформованого реєстру наданих документів про сплату ПДВ, Фіскальна служба сформує список одержувачів бюджетних дотацій і передасть його в Казначейство, яке згодом здійснить виплати. Кошти будуть виплачуватися щомісяця в автоматичному режимі.

«Мінагропрод не впливає на механізм і черговість розподілу коштів», - наводяться в повідомленні слова міністра.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого, Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектора в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами голови Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме більше 6 млрд грн.