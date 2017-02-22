В Україні оренда державних сільгоспземель вдвічі дорожча, ніж приватних ділянок

Середня плата за оренду державних сільськогосподарських земель в Україні станом на 1 січня 2017 року становила близько 2,25 тис. грн/га, що майже вдвічі перевищує вартість оренди приватних земельних ділянок, повідомила прес-служба Державного агентства з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр).

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«У середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду майже вдвічі дорожче, ніж приватні. Це пояснюється впровадженням загальної практики передачі земель у користування виключно на відкритих земельних торгах», - цитує прес-служба відомства першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

Згідно з повідомленням, орендна плата за землі держвласності, які були передані в оренду не через аукціони, становила всього 940 грн/га. Тому Госгеокадастр ініціював перегляд договорів для приведення умов користування держземлями до середніх по ринку.

За даними Госгеокадастра, власники земельних паїв в 2016 році отримували в середньому 1,09 тис. грн з 1 га, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

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«Середня орендна плата за рік зросла на 27%. Це дуже непоганий показник динаміки, проте в абсолютних цифрах вартість оренди все ще залишається критично низькою і непорівнянною з доданою вартістю, яку генерує земля», - наводяться в повідомленні слова Мартинюка.

Прес-служба відомства зазначила, що найвища орендна плата була в Полтавській (2,24 тис. грн/га), Черкаській (2,22 тис. грн/га) і Харківській (1,6 тис. грн/га) областях. Дешевше користування землею обходилося в Київській (533,4 грн/га), Закарпатській (596 грн/га) і Тернопільській (672,3 грн/га) областях. Загальна площа цієї категорії сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, становить 16,5 млн га.

У повідомленні наголошується, що одним із драйверів зростання вартості оренди приватних сільгоспземель може стати відкриття ринку землі в Україні, який створить альтернативу для власників земельних ділянок і дозволить зробити земельні відносини в державі більш конкурентними.

Як повідомляв УНІАН, мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до 2018 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.

При цьому МВФ рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками Фонду, запуск ринку землі в Україні та прийняття відповідного законодавства дозволить розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.