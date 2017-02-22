Українські аграрії експортували вже майже 29 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 28,65 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,3 мільйона тонн, ячменю – близько 4,6 мільйона тонн, кукурудзи – 10,5 мільйона тонн.

Читайте такожДержстат підрахував урожай зернових в Україні та відзвітував про рекорд

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 239,5 тисячі тонн борошна, з яких 238,6 тисячі тонн становить пшеничне борошно і 900 тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.