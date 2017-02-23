Агентство USAID запустить в Україні чотирирічний проект підтримки фермерства

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) має намір 7 серпня поточного року почати реалізацію в Україні чотирирічної програми підтримки малих та середніх сільгоспвиробників шляхом розвитку сільських територій та аграрного сектору в цілому.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Один із пріоритетів Мінагропроду - розвиток сільських територій. Завдяки реалізації проекту збільшиться обсяг інвестицій, з'являться нові робочі місця для сільського населення. Тим самим покращиться їх добробут», - цитує прес-служба голову Мінагропроду Тараса Кутового.

Раніше міністр зазначав, що на реалізацію даної програми агентство USAID має намір виділити Україні 20 млн дол.

Згідно з повідомленням, реалізація проекту підтримки фермерства буде сприяти зниженню бар'єрів для бізнесу та поліпшенню умов праці для малих та середніх аграрних підприємств. Також проект покликаний забезпечити привабливі умови проживання в сільській місцевості і боротися з безробіттям серед українських селян. Іншими важливими завданнями проекту є підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції, впровадження міжнародних стандартів якості і безпеки, доступ національних сільгосптоварів на нові експортні ринки ЄС.

Крім того, за даними прес-служби, проект націлений на створення прозорих нормативно-правових основ майбутнього функціонування ринку землі в Україні, а також проведення реформ, які дозволять залучити кошти в модернізацію систем зрошення земель.

«Співпраця України і США триває вже більше 25 років. В рамках цього партнерства на сьогодні вже діє 4 програми підтримки розвитку агросектора. Сподіваюся, що нова програма проекту посилить вже існуючі результати і призведе до нових», - наводяться в повідомленні слова міністра.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого, Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектора в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами голови Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме більше 6 млрд грн.