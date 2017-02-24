СОТ відхилила апеляцію РФ: рішення Москви заборонити ввезення свинини з Євросоюзу – незаконне

Світова організація торгівлі (СОТ) відхилила апеляцію Росії на рішення про визнання незаконним заборони на ввезення свинини з країн ЄС.

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Як повідомляє агентство Reuters, СОТ відхилила апеляцію Росії від жовтня минулого року на серпневе рішення організації визнати незаконним рішення Москви заборонити ввезення свиней і продукції з них з країн Євросоюзу. Тим самим арбітри стали на бік Брюсселя в торговій суперечці з Москвою.

Заборона на ввезення живих свиней і свинини з ЄС була введена Россільгоспнаглядом в січні 2014 року у відповідь на спалах в Литві і Польщі африканської чуми свиней. Брюссель намагався домогтися скасування цього рішення, а потім звернувся до СОТ, передає РБК.

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В серпні 2016 року арбітри прийняли рішення, що російська заборона суперечить міжнародним стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин і йде врозріз з угодою про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

Росія подала апеляцію на це рішення, пояснивши це тим, що ситуація з африканською чумою свиней в країнах Балтії та Польщі продовжує погіршуватися, а вжиті службами ЄС заходи для ліквідації вогнищ захворювання неефективні.

Поставки європейської свинини в Росію перебувають під забороною в тому числі через продовольче ембарго, введене Москвою у відповідь на західні санкції.

До російського ембарго, в 2013 році, вартість експорту свинини з країн ЄС до Росії становила €1,4 млрд.