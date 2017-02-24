У Держстаті відзвітували про зростання виробництва яловичини та свинини в Україні

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в Україні в січні 2017 року склав 18,8 тис. тонн, що на 5,9% більше, ніж у січні минулого року, і на 19,4% менше, ніж у попередньому місяці, повідомила Державна служба статистики.

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Обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини в січні зріс порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 73,6% - до 4,2 тис. тонн. Це на 31,8% менше порівняно з обсягом виробництва в грудні 2016 року.

Виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в січні зросло на 29,8% порівняно з січнем 2015 року, і становило 73 тис. тонн. Порівняно з груднем цей показник скоротився на 7,6%.

Також у січні 2017 року було вироблено 1 тис тонн замороженої свинини, що на 16,3% менше, ніж у січні 2016 року, і на 1,8% більше, ніж місяцем раніше.

Виробництво замороженої яловичини минулого місяця збільшилося на 58,7% порівняно з січнем 2016 року – до 1,2 тис. тонн. Це на 46% менше у порівнянні з обсягом виробництва в грудні 2016 року.

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Виробництво замороженого м'яса птиці в січні 2017 року становило 24,3 тис. тонн, що на 18,8% більше, ніж у січні 2016 року, і на 7,4% менше, ніж у грудні.

Виробництво ковбасних виробів за січень зросло порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 9,8% - до 233 тис. тонн. Порівняно з груднем цей показник скоротився на 10,5%.

У Держстаті зазначають, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 3,9% порівняно з 2015 роком – до 256 тис. тонн, яловичини - на 22,5%, до 59,4 тис. тонн, а м'яса птиці – на 5,1%, до 746 тис. тонн.