В Україні знизилося виробництво горілки

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні поточного року знизилося в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 18% - до 1,5 млн декалітрів, а виробництво коньяку та бренді - на 1,1%, до 156 тис. декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

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Порівняно з груднем виробництво горілки скоротилося на 19,3%, а коньяку – на 65,1%.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв у січні 2017 року збільшився на 62% порівняно з січнем 2016 року і становив 350 тис. дал. Це на 32,4% менше порівняно з груднем.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2016 році знизилася в порівнянні з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 млн дал, коньяку та бренді - на 6,2%, до 2,8 млн дал.