Україна експортувала рекордний обсяг часнику за останні 6 років

Україна минулого року експортувала рекордний обсяг часнику за останні шість років – 195 тонн, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Згідно з повідомленням, основними споживачами цього продукту в 2016 році стали Білорусь (61%), Латвія (13%) і Канада (11%). Середня ціна тонни експортного часнику становила 1,47 тисячі доларів.

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Разом з тим, за даними прес-служби, Україна минулого року імпортувала 3,2 тисячі тонн часнику, що на 50% менше порівняно з 2015 роком і є мінімальним показником за останні 8 років. Основним постачальником цього продукту в Україні є Китай.

В асоціації пояснюють скорочення поставок в Україну девальвацією гривні відносно долара, що робить імпортний часник менш доступним для українського споживача. Крім того, в державі зростає виробництво даного продукту і скорочується потреба в імпорті.

Так, згідно з даними УКАБ, минулого року аграрії виробили 187,8 тисячі тонн часнику, 99% якого було вирощено в господарствах населення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).

Згідно з інформацією Мінагропроду, 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру на рівні 466 тисяч тонн, олії – 4,8 мільйона тонн зернових – 39 мільйонів тонн (за 2015-2016 МР) і меду - 56,9 тисячі тонн.