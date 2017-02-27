Посівна площа сільгоспкультур залишиться на рівні минулого року

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме 26,8 мільйона га, що відповідає площам посіву 2016 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"За попередніми даними, загальна посівна площа під урожай 2017 року очікується в межах 26,8 мільйона га (на рівні 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

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Відомство очікує, що зернові культури буде засіяно на 14,4 мільйона га, що становить 54% в структурі посівних площ. За даними прес-служби, це відповідає нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур попередньо передбачається розмістити на площі 7,2 мільйона га, в тому числі ранніх – 2,4 мільйона га.

За попередніми даними, найбільша частка в прогнозованій структурі посівних площ припаде на пшеницю (23,6%), соняшник (20%), кукурудзу на зерно (16,4%), ячмінь (9,7%), сою (7,2%).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж минулого року. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з прогнозами асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", врожай озимих при збереженні сприятливих погодних умов в 2017 році може зрости до 29 мільйонів тонн з близько 20 мільйонів тонн минулого року. За даними Мінагропроду, станом на 27 лютого озимі зернові культури в Україні зійшли на 6,8 мільйона га, або 95% засіяних площ.

В 2016 році, за попередніми даними, в Україні зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.