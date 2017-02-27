Мінагропрод: сходи озимих отримано на 95% площ

Озимі зернові культури в Україні станом на 27 лютого зійшли на 6,8 мільйона га, або 95% засіяних площ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, у доброму та задовільному стані перебувають 81% сходів (5,5 мільйона га), в слабкому та прорідженому – 19% (1,3 мільйона га).

Читайте такожМінсільгосп США підвищив прогноз експорту зерна з України

Сходи озимого ріпаку отримано на площі 860 тисяч га (96% посівів), з них в доброму та задовільному стані перебувають 689 тисяч га (81% посівів), в слабкому і прорідженому – 170 тисяч га (19,8% посівів).

За даними прес-служби, аграрії розпочали весняну підгодівлю озимих поживними речовинами вже в 10 областях України. Станом на 27 лютого, підживлення озимих на зерно проведено на площі 579 тисяч га, або 8% від прогнозу, озимий ріпак подкормлен на 96 тисяч га (11%).

Більше всього підживлено озимих в Одеській (241 тисяча га, 32% від прогнозу), Миколаївській (111 тисяч га, 19%), Херсонській (103 тисячі га, 19%) та Запорізькій (69 тисяч га, 10%) областях.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", урожай озимих при збереженні сприятливих погодних умов в 2017 році може зрости до 29 мільйонів тонн з близько 20 мільйонів тонн минулого року.

На початку лютого керівник відділу агрометеорології Українського гідрометеоцентру Тетяна Адаменко прогнозувала, що втрати озимих культур від різких перепадів температур і, як наслідок, утворення крижаної кірки на полях не перевищать 10%.

Україна в 2016 році, за попередніми даними, зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.