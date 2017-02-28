Українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисячі тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

"Україна збільшила експорт цукру в 33 рази - до 344 тисяч тонн. Такий результат досягнуто завдяки системній та злагодженій роботі всього виробничого ланцюга - від виробників цукрових буряків до переробників", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТемпи зростання цін на цукор досягли максимуму за сім років - Bloomberg

За даними прес-служби, виробництво цукру з одного гектара за звітний період становило 6,9 тонни, що в 3 рази більше порівняно з 2010 роком. Згідно з повідомленням, валовий збір цукрових буряків з площі 290 тисяч га склав 13,2 мільйона тонн, тоді як в 2000 році така ж кількість цукрової сировини була зібрана з площі 747 тисяч га.

"У 2016 році на 25% порівняно з попереднім роком збільшилися площі під цукровим буряком, на 30% - виробництво цукрової сировини, на 40% - виробництво цукру. Така динаміка вражає", - цитує прес-служба Кутового.

Згідно з повідомленням, у 2017 році Україна може збільшити експорт цукру до близько 1 мільйон тонн.

"У галузі дуже амбітні плани - цього року експортувати 1 мільйон тонн цукру. Дуже добре, коли бажання і амбіції досягаються", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами асоціації цукровиробників "Укрцукор", українські підприємства в 2016-2017 маркетинговому році (вересень 2016 – серпень 2017) експортують рекордний за весь час незалежності України обсяг цукру – понад 500 тисяч тонн, що в 4,4 раза більше, ніж роком раніше. В 2015-2016 МГ аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг цукру – 465,9 тисячі тонн.

11 січня українські заводи завершили сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року. За цей період, за даними асоціації "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої виготовили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.