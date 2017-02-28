Китай має намір інвестувати $515 мільйонів в українське садівництво

Державна корпорація Китаю China Haisum Engineering, яка займається розробкою і впровадженням інфраструктурних проектів, має намір протягом наступних двох років інвестувати 515 мільйонів доларів у розвиток української галузі садівництва, що сприятиме розвитку вітчизняного аграрного сектору.

Про це повідомив глава асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крихта в ході підписання меморандуму про співпрацю між українською асоціацією і держкорпорацією Китаю.

"Завдяки китайської корпорації українські садівники зможуть отримати 515 мільйонів доларів протягом наступних двох років. Це прекрасна можливість для того, щоб зробити українське садівництво конкурентоспроможним на світовому ринку", - сказав Крихітка.

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Зокрема, за його словами, 170 мільйонів доларів буде направлено на розвиток галузі переробки плодів, 30 мільйонів доларів – на будівництво фруктосховищ і 120 мільйонів доларів – на будівництво виробничо-логістичних комплексів. Також важливим напрямком співпраці стане удосконалення вітчизняних систем зрошення, в яке китайська сторона планує інвестувати 53 мільйони доларів.

"Це ті ключові напрямки, які впливають на стан садівництва", – сказав Крихітка.

Він зазначив, що китайські партнери відібрали для фінансування 18 проектів у 16 областях України. При цьому суми інвестицій для кожного з них будуть коливатися від 200 тисяч доларів до 25 мільйонів доларів. Голова української асоціації додав, що ці кошти стануть доступними для вітчизняних садівників після проведення міжнародного форуму в Пекіні в травні поточного року.

За словами Крихти, корпорація China Haisum Engineering має великий досвід в проектуванні та впровадженні подібних проектів в інших країнах.

Як зазначив генеральний директор департаменту з міжнародних зв'язків китайської корпорації Гонг Чжюн, китайська сторона зацікавлена у співпраці і готова поділитися з Україною своїм досвідом у цій сфері.

"Ми готові поділитися нашим багаторічним досвідом в сфері переробки та вирощування різної продукції. Також ми готові надати фінансування Україні. Ми готові поліпшити стан українських корпорацій і населення в цілому шляхом співробітництва, модернізації та будівництва нових об'єктів на території України", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай планують в поточному році провести засідання українсько-китайської міжурядової комісії з питань співробітництва. Китай входить у десятку країн – найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. В кінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між двома країнами. Ініціатива Китаю "Один пояс – один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. За словами посла КНР в Україні Ду Вея, цей проект можна уявити без України.

За даними Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році зібрали 2,05 мільйона тонн плодів і ягід.