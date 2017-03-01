Кабмін хоче відмовитися від регулювання цін на соціально значущі продукти

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, який оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у вівторок, 28 лютого, пише Deutsche Welle. Планується, що проект, який не потребує погодження в парламенті, затвердить на своєму засіданні Кабмін.

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Кабінет міністрів запровадив держрегулювання цін на 15 категорій товарів понад 20 років тому. До них належать борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина і свинина, м'ясо птиці, курятина, ковбаса варена, коров'яче молоко, масло вершкове і соняшникова, сир, курячі яйця, цукор і овочі. Націнка виробників на них не могла перевищувати 15 відсотків.

Скасування цієї норми МЕРТ пояснює тим, що наявне цінове регулювання є неефективними. До такого висновку в міністерстві прийшли після трьохмісячного пілотного проекту з тимчасового призупинення дії державного регулювання цін. "За результатами моніторингу практично доведено відсутність дієвості такого регулювання, як встановлення нормативів рентабельності у розмірі від 2 до 15 відсотків залежно від регіону та виду продукції",- повідомили DW у міністерстві.

Прем'єр міністр України Володимир Гройсман підтримує відмову держави від впливу на ціни. "Ми прибираємо бар'єр, який завжди був інструментом тиску на бізнес в роздрібних мережах. Це антикорупційний крок, який буде правильно сприйнятий бізнесом", - заявив він на початку проведення експерименту.